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انتحار شاب غرقا أمام ديوان عام محافظة الشرقية

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:05 ص
انتحار شاب غرقا أمام ديوان عام محافظة الشرقية
أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
انتحر شاب، الأحد، بعدما ألقى بنفسه في مياه بحر "مويس" أمام ديوان عام محافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام شاب بالانتحار، وإلقاء نفسه في مياه بحر "مويس" أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

وتوجه رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجار انتشال الجثمان وتحديد هويته.
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