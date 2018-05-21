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أستاذ علوم سياسية: التعاون الأمريكي الخليجي محاولة للتصدي للنفوذ الإيراني ‏بالمنطقة

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:41 ص
أستاذ علوم سياسية: التعاون الأمريكي الخليجي محاولة للتصدي للنفوذ الإيراني ‏بالمنطقة
الدكتور طارق فهمي
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إسلام شعراوي
 
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في ‏تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هناك حالة من التنسيق الخليجي الأمريكي ‏بشأن التصدي للنفوذ الإيراني بالمنطقة وهذا ما جعل أن تقوم العديد من ‏دول الخليج بإدراج قيادات حزب الله في صفوف الإرهابيين.‏

وأشار فهمي إلى أن التوقيت الذي أعلنت فيه أغلب دول الخليج قيادات ‏حزب الله ضمن قائمة الإرهابيين هام للغاية ويرجع للانتصارات التي ‏حققها حزب الله الإيراني في الانتخابات البرلمانية في لبنان وكذلك ‏الانتخابات البرلمانية في العراق، مُؤكدًا أن إدراج قيادات حزب الله بقائمة ‏الإرهاب لتضيق التحركات والدعم التي تتلقاه قطر من إيران.‏

كما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قضية مجابهة الإرهاب ‏وتجفيف منابع تمويله من أهم أولويات رؤساء الدول للقضاء على تلك ‏الظاهرة الغاشمة. ‏
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