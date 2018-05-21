أستاذ علوم سياسية: التعاون الأمريكي الخليجي محاولة للتصدي للنفوذ الإيراني بالمنطقة
الإثنين 21/مايو/2018 - 02:41 ص
إسلام شعراوي
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هناك حالة من التنسيق الخليجي الأمريكي بشأن التصدي للنفوذ الإيراني بالمنطقة وهذا ما جعل أن تقوم العديد من دول الخليج بإدراج قيادات حزب الله في صفوف الإرهابيين.
وأشار فهمي إلى أن التوقيت الذي أعلنت فيه أغلب دول الخليج قيادات حزب الله ضمن قائمة الإرهابيين هام للغاية ويرجع للانتصارات التي حققها حزب الله الإيراني في الانتخابات البرلمانية في لبنان وكذلك الانتخابات البرلمانية في العراق، مُؤكدًا أن إدراج قيادات حزب الله بقائمة الإرهاب لتضيق التحركات والدعم التي تتلقاه قطر من إيران.
كما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قضية مجابهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من أهم أولويات رؤساء الدول للقضاء على تلك الظاهرة الغاشمة.
وأشار فهمي إلى أن التوقيت الذي أعلنت فيه أغلب دول الخليج قيادات حزب الله ضمن قائمة الإرهابيين هام للغاية ويرجع للانتصارات التي حققها حزب الله الإيراني في الانتخابات البرلمانية في لبنان وكذلك الانتخابات البرلمانية في العراق، مُؤكدًا أن إدراج قيادات حزب الله بقائمة الإرهاب لتضيق التحركات والدعم التي تتلقاه قطر من إيران.
كما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قضية مجابهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من أهم أولويات رؤساء الدول للقضاء على تلك الظاهرة الغاشمة.