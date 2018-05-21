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عاجل.. استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي بالأهلي

الإثنين 21/مايو/2018 - 12:21 ص
عاجل.. استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي بالأهلي
جهاز الأهلي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني والإداري والطبي تقدم باستقالته بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري، والتي أقيمت مساء اليوم ببرج العرب.

 

وأضاف أن هذا أمر معتاد مع نهاية الموسم الرياضي، لتتولى لجنة الكرة تقييم كافة الأمور بما يخدم مصلحة النادي، ويحقق طموحات أعضائه وجماهيره.

 

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