أستاذ علوم سياسية: هناك تعاون مخابراتي بين أمريكا ودول الخليج ضد الإرهاب

قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وخبيرة ‏العلاقات الخارجية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه بعد أحداث 11 ‏سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة والتي أسفرت عن مقتل 2977 ‏شخصًا بدأ يكون هناك تعاون أمني وثيق بين الأجهزة المخابراتية لدول ‏الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية لمجابهة الإرهابيين، مُؤكدة أن ‏إدراج أشخاص تحت قائمة الإرهابيين من أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب ‏وتمويله ومن خلاله يحظر جميع تعاملات الأشخاص في الدولة التي ‏أعلنت القائمة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة ‏للأسماء المصنفة.‏



وأضافت نهى، أن إدراج أشخاص تحت قائمة الإرهاب ليست مُعممة على ‏كافة الدول بمعنى أن كل دولة لها سياساتها الخاصة في تصنيف الكيانات ‏والأشخاص ضمن قوائم الإرهاب، مُؤكدة أن جماعة الإخوان الإرهابية ‏في مصر مُصنفة تحت قائمة الإرهابيين ألا أنه في الدول الأوروبية ليست ‏مُصنفة بهذا التصنيف وهذا لا يعني أنه من الضروري تطبيق القوانين ‏والعقوبات على قائمة الإرهابيين في الدول التي لم تصنف نفس الأشخاص ‏كونهم إرهابيين.‏

