أستاذ علوم سياسية: هناك تعاون مخابراتي بين أمريكا ودول الخليج ضد الإرهاب
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:43 ص
إسلام شعراوي
قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وخبيرة العلاقات الخارجية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة والتي أسفرت عن مقتل 2977 شخصًا بدأ يكون هناك تعاون أمني وثيق بين الأجهزة المخابراتية لدول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية لمجابهة الإرهابيين، مُؤكدة أن إدراج أشخاص تحت قائمة الإرهابيين من أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومن خلاله يحظر جميع تعاملات الأشخاص في الدولة التي أعلنت القائمة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.
وأضافت نهى، أن إدراج أشخاص تحت قائمة الإرهاب ليست مُعممة على كافة الدول بمعنى أن كل دولة لها سياساتها الخاصة في تصنيف الكيانات والأشخاص ضمن قوائم الإرهاب، مُؤكدة أن جماعة الإخوان الإرهابية في مصر مُصنفة تحت قائمة الإرهابيين ألا أنه في الدول الأوروبية ليست مُصنفة بهذا التصنيف وهذا لا يعني أنه من الضروري تطبيق القوانين والعقوبات على قائمة الإرهابيين في الدول التي لم تصنف نفس الأشخاص كونهم إرهابيين.
وأضافت نهى، أن إدراج أشخاص تحت قائمة الإرهاب ليست مُعممة على كافة الدول بمعنى أن كل دولة لها سياساتها الخاصة في تصنيف الكيانات والأشخاص ضمن قوائم الإرهاب، مُؤكدة أن جماعة الإخوان الإرهابية في مصر مُصنفة تحت قائمة الإرهابيين ألا أنه في الدول الأوروبية ليست مُصنفة بهذا التصنيف وهذا لا يعني أنه من الضروري تطبيق القوانين والعقوبات على قائمة الإرهابيين في الدول التي لم تصنف نفس الأشخاص كونهم إرهابيين.