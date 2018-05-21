أسعار الكنافة والقطايف اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة البحر الأحمر

شهدت أسعار حلويات رمضان بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأثنين، خلال أيام شهر رمضان ارتفاع 10% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.



حيث شهد أولي أيام رمضان إقبالًا ملحوظًا، حيث تزيد الأسعار فقط هذا العام مع زيادة بعض الخامات الذي يزيد فيه الطلب في مثل هذه الأيام.



وشهدت أسعار الكنافة والقطايف خاصة، استقرارًا في الأسعار بالتزامن مع خامس أيام شهر رمضان المعظم، وسجل سعر كيلو الكنافة 16 جنيهًا و18 جنيهًا، والقطايف ما بين 15 إلى 20 جنيهًا فقط للكيلو.

