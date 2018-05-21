بعد نجاح الحلقات الأولى من أبو عمر المصري.. طفل لا يتجاوز الخامسة من عمره يتمنى مقابلة أحمد عز! (فيديو)

بعد نجاح الحلقات الأولي من مسلسل "أبو عمر المصري" تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لطفل يدعي مروان لا يتجاوز الخامسة من عمره يتمني مقابلة أحمد عز والحديث معه مشيرا إلي حبه الشديد لاحمد عز، ومتابعة مسلسله "أبو عمر المصري" يوميا منذ بداية العرض.





مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى.