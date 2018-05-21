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أسعار فانوس محمد صلاح اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

الإثنين 21/مايو/2018 - 12:14 ص
أسعار فانوس محمد صلاح اليوم الإثنين 21-5-2018 بمحافظة الإسكندرية
فانوس رمضان للاعب محمد صلاح
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محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت أسعار فوانيس لاعب كرة القدم بمنتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح"، في الاسواق التجارية والمحلات بمحافظة الإسكندرية، ثباتا بعد أن حققت ارتفاعا طفيفا طوال الأيام الماضية، وذلك نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين لشرائه.

وسجل سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 65 جنيهًا، وسعر الوسط 100 جنيه، وسجل سعر الفانوس كبير الحجم 125 جنيهًا.
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