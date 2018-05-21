نائب: النظام الحاكم في مصر لا يقمع السياسيين
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:55 ص
إسلام شعراوي
قال النائب عادل بدوي، عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مبدأ مشاركة المعارضة في المؤتمرات التي ينظمها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشباب ليس لها أي آثار سلبية على الإطلاق بل عملية إشراكهم ستساهم في نهضة الحياة السياسية في مصر.
وأضاف بدوي، أن وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وكل مُعادي الدولة المصرية تصور عبر منفاذهم الإعلامية المُمولة بأن النظام الحاكم في مصر يستهدف قمع السياسيين والمعارضة وهذا لم يحدث أبدًا، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغلب خطاباته يوجه اللوم على رؤساء الأحزاب لعدم قدرتهم حتى الآن في خلق مناخ شبابي حزبي يقود البلاد في المستقبل القريب أو البعيد.
كما أكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس يعلم علم اليقين بأن الاختلافات في وجهة النظر تجلب العديد من الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها حيال أي قضية، مُشيرًا إلى أن إشادة الرئيس بأن الحياة السياسية في مصر ليست متردية وأن هناك تطور كبير بها والتصارع فيها شهد دفعة كبيرة منذ عام 2011 تؤكد مدى جدية الشباب في ممارسة العمل السياسي.
وأضاف بدوي، أن وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وكل مُعادي الدولة المصرية تصور عبر منفاذهم الإعلامية المُمولة بأن النظام الحاكم في مصر يستهدف قمع السياسيين والمعارضة وهذا لم يحدث أبدًا، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغلب خطاباته يوجه اللوم على رؤساء الأحزاب لعدم قدرتهم حتى الآن في خلق مناخ شبابي حزبي يقود البلاد في المستقبل القريب أو البعيد.
كما أكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس يعلم علم اليقين بأن الاختلافات في وجهة النظر تجلب العديد من الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها حيال أي قضية، مُشيرًا إلى أن إشادة الرئيس بأن الحياة السياسية في مصر ليست متردية وأن هناك تطور كبير بها والتصارع فيها شهد دفعة كبيرة منذ عام 2011 تؤكد مدى جدية الشباب في ممارسة العمل السياسي.