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نائب: النظام الحاكم في مصر لا يقمع السياسيين ‏

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:55 ص
نائب: النظام الحاكم في مصر لا يقمع السياسيين ‏
النائب عادل بدوي
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إسلام شعراوي
 
قال النائب عادل بدوي، عضو مجلس النواب في تصريح خاص ‏لـ"الفجر"، إن مبدأ مشاركة المعارضة في المؤتمرات التي ينظمها الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي مع الشباب ليس لها أي آثار سلبية على الإطلاق بل ‏عملية إشراكهم ستساهم في نهضة الحياة السياسية في مصر.‏

وأضاف بدوي، أن وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وكل ‏مُعادي الدولة المصرية تصور عبر منفاذهم الإعلامية المُمولة بأن النظام ‏الحاكم في مصر يستهدف قمع السياسيين والمعارضة وهذا لم يحدث أبدًا، ‏مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغلب خطاباته يوجه اللوم على ‏رؤساء الأحزاب لعدم قدرتهم حتى الآن في خلق مناخ شبابي حزبي يقود ‏البلاد في المستقبل القريب أو البعيد.‏

كما أكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس يعلم علم اليقين بأن الاختلافات ‏في وجهة النظر تجلب العديد من الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها ‏حيال أي قضية، مُشيرًا إلى أن إشادة الرئيس بأن الحياة السياسية في ‏مصر ليست متردية وأن هناك تطور كبير بها والتصارع فيها شهد دفعة ‏كبيرة منذ عام 2011 تؤكد مدى جدية الشباب في ممارسة العمل ‏السياسي. ‏
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