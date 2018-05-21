نائب: النظام الحاكم في مصر لا يقمع السياسيين ‏

قال النائب عادل بدوي، عضو مجلس النواب في تصريح خاص ‏لـ"الفجر"، إن مبدأ مشاركة المعارضة في المؤتمرات التي ينظمها الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي مع الشباب ليس لها أي آثار سلبية على الإطلاق بل ‏عملية إشراكهم ستساهم في نهضة الحياة السياسية في مصر.‏



وأضاف بدوي، أن وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وكل ‏مُعادي الدولة المصرية تصور عبر منفاذهم الإعلامية المُمولة بأن النظام ‏الحاكم في مصر يستهدف قمع السياسيين والمعارضة وهذا لم يحدث أبدًا، ‏مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغلب خطاباته يوجه اللوم على ‏رؤساء الأحزاب لعدم قدرتهم حتى الآن في خلق مناخ شبابي حزبي يقود ‏البلاد في المستقبل القريب أو البعيد.‏



كما أكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس يعلم علم اليقين بأن الاختلافات ‏في وجهة النظر تجلب العديد من الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها ‏حيال أي قضية، مُشيرًا إلى أن إشادة الرئيس بأن الحياة السياسية في ‏مصر ليست متردية وأن هناك تطور كبير بها والتصارع فيها شهد دفعة ‏كبيرة منذ عام 2011 تؤكد مدى جدية الشباب في ممارسة العمل ‏السياسي. ‏

