نائب: الرئيس يحث الأحزاب على مشاركة الشباب بالعمل السياسي
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:10 ص
إسلام شعراوي
قال النائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه على كافة رؤساء الأحزاب في مصر أن يعوا للرسائل التي يوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمرات والندوات التثقيفية التي يقوم بها.
وأضاف الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب الأحزاب مرارًا وتكرارًا بأن تبذل قصارى جهدها لحث الشباب على ممارسة العمل السياسي من بوابة الأحزاب كما يحدث في دول العالم الحديث والمعاصر، مُؤكدًا أن أحد أهم أسباب عدم نشاط الحياة السياسية في مصر هو أن السياسي يمارس عمله مُتأخرًا على عكس العالم، مشيرًا إلى أن نتيجة تأخر الشباب في العمل السياسي جعل عملية خلق كوادر شبابية جديدة لقيادة الدولة في المستقبل متأخرة.
كما أكد عضو مجلس النواب، أن مصر في السنوات الأخيرة الماضية تدفع أخطاء أدور الأحزاب وظهر هذا حين يحدث تغير وزاري تكون حركة الاختيار صعبة للغاية.
وأضاف الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب الأحزاب مرارًا وتكرارًا بأن تبذل قصارى جهدها لحث الشباب على ممارسة العمل السياسي من بوابة الأحزاب كما يحدث في دول العالم الحديث والمعاصر، مُؤكدًا أن أحد أهم أسباب عدم نشاط الحياة السياسية في مصر هو أن السياسي يمارس عمله مُتأخرًا على عكس العالم، مشيرًا إلى أن نتيجة تأخر الشباب في العمل السياسي جعل عملية خلق كوادر شبابية جديدة لقيادة الدولة في المستقبل متأخرة.
كما أكد عضو مجلس النواب، أن مصر في السنوات الأخيرة الماضية تدفع أخطاء أدور الأحزاب وظهر هذا حين يحدث تغير وزاري تكون حركة الاختيار صعبة للغاية.