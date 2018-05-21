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نائب: الرئيس يحث الأحزاب على مشاركة الشباب بالعمل السياسي

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:10 ص
نائب: الرئيس يحث الأحزاب على مشاركة الشباب بالعمل السياسي
النائب عبدالحميد الشيخ
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إسلام شعراوي
 
قال النائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب في تصريح خاص ‏لـ"الفجر"، إنه على كافة رؤساء الأحزاب في مصر أن يعوا للرسائل التي ‏يوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمرات والندوات التثقيفية التي ‏يقوم بها.‏

وأضاف الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب الأحزاب مرارًا ‏وتكرارًا بأن تبذل قصارى جهدها لحث الشباب على ممارسة العمل ‏السياسي من بوابة الأحزاب كما يحدث في دول العالم الحديث والمعاصر، ‏مُؤكدًا أن أحد أهم أسباب عدم نشاط الحياة السياسية في مصر هو أن ‏السياسي يمارس عمله مُتأخرًا على عكس العالم، مشيرًا إلى أن نتيجة ‏تأخر الشباب في العمل السياسي جعل عملية خلق كوادر شبابية جديدة ‏لقيادة الدولة في المستقبل متأخرة.‏

كما أكد عضو مجلس النواب، أن مصر في السنوات الأخيرة الماضية ‏تدفع أخطاء أدور الأحزاب وظهر هذا حين يحدث تغير وزاري تكون ‏حركة الاختيار صعبة للغاية.‏
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