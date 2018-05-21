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أول رد من أمير كرارة على وصف "كلبش" لأهالي الفيوم بالإرهابيين

الإثنين 21/مايو/2018 - 12:44 ص
أول رد من أمير كرارة على وصف كلبش لأهالي الفيوم بالإرهابيين
أمير كرارة
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كساب أحمد
 
علق الفنان أمير كرارة، على اتهام مسسل "كلبش" بتصوير أهالي الفيوم بالإرهابيين، قائلًا: "مؤلف المسلسل لم يقصد توجيه أي إهانة لأهالي الفيوم مثلما يقال".

وتابع "كرارة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن المسلسل لم يُجرح في أهالي الفيوم، وأظهر الأهالي وهم يُطلقون الزغاريد أثناء قتال الإرهابيين، معقبًا: "مستحيل نوجه أي إهانة لأهالي الفيوم".

وأضاف: "أهالي الفيوم ناس فوق دماغنا، ومستحيل نهين أهالي الفيوم، كلبش دراما، والكل عارف كل منطقة بيحصل فيها إيه".
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