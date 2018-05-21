وفاة محمد رمضان فى "نسر الصعيد"













توفى الشيخ "صالح القناوي" والذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، إثر انقلاب السيارة به أثناء عودته إلى المنزل مع شقيقه، وذلك وفقًا لحادث مدبر ضده من أحد أفراد أهل قريته والذى يقدمه الفنان سيد رجب، لرغبته في أن يصبح كبير القرية بدلًا من "صالح".بدأت أحداث الحلقة الجديدة بانقلاب السيارة بـ"صالح" بعد اصدامها بسيارة أخرى، ثم نزول سيد رجب، من سيارة مجاورة وعيونه مليئة بالشر تجاه "صالح" الذى استطاع أن يخرج من نافذة السيارة حيًا، إلا أن رجب قام بالقاء ولاعه ناحية السيارة والتى اشعلت الحريق بها، وتوفى "صالح".يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.