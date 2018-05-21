‏"الكومي": استغلال خبرات الشباب خطوة هامة لإحياء العملية السياسية

قال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب في تصريح خاص ‏لـ"الفجر"، إن مُقترح اندماج الأحزاب ذات التوافق الفكري هام للغاية في ‏تلك المرحلة التي تمر بها مصر، مُؤكدًا أن خطوة إعادة هيكلة الحياة ‏السياسية في البلاد لابد من اتخاذها باستغلال الشباب وأفكارهم ‏ومقترحاتهم المُتطورة والحماسية التي من المُؤكد ستفيد الوطن في ‏المستقبل القريب أو البعيد.‏



وتابع الكومي: "لابد أن تكون هناك أحزاب للمعارضة وأحزاب مؤيدة ‏وأحزاب ذات التيار الوسط وهذا يخدم مصلحة الوطن في المقام الأول ‏وكذلك يسهل عملية التشريع والرقابة وسن القوانين بالبرلمان"، مُؤكدًا أن ‏وجود هذا الكم الكبير من الأحزاب في مصر والبالغ عددهم 104 حزب ‏غير مقبول في ظل عدم استطاعتهم تقديم قيادات وكوادر تقود البلاد في ‏المستقبل.‏



كما أكد النائب البرلماني، أنه لن تستقيم الحياة الحزبية فى مصر بهذه ‏الصورة ودمجها هو الحل لتنشيط الحياة السياسية. ‏

