ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

‏"الكومي": استغلال خبرات الشباب خطوة هامة لإحياء العملية السياسية

الإثنين 21/مايو/2018 - 12:53 ص
‏الكومي: استغلال خبرات الشباب خطوة هامة لإحياء العملية السياسية
النائب محمد الكومي
طباعة
إسلام شعراوي
 
قال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب في تصريح خاص ‏لـ"الفجر"، إن مُقترح اندماج الأحزاب ذات التوافق الفكري هام للغاية في ‏تلك المرحلة التي تمر بها مصر، مُؤكدًا أن خطوة إعادة هيكلة الحياة ‏السياسية في البلاد لابد من اتخاذها باستغلال الشباب وأفكارهم ‏ومقترحاتهم المُتطورة والحماسية التي من المُؤكد ستفيد الوطن في ‏المستقبل القريب أو البعيد.‏

وتابع الكومي: "لابد أن تكون هناك أحزاب للمعارضة وأحزاب مؤيدة ‏وأحزاب ذات التيار الوسط وهذا يخدم مصلحة الوطن في المقام الأول ‏وكذلك يسهل عملية التشريع والرقابة وسن القوانين بالبرلمان"، مُؤكدًا أن ‏وجود هذا الكم الكبير من الأحزاب في مصر والبالغ عددهم 104 حزب ‏غير مقبول في ظل عدم استطاعتهم تقديم قيادات وكوادر تقود البلاد في ‏المستقبل.‏

كما أكد النائب البرلماني، أنه لن تستقيم الحياة الحزبية فى مصر بهذه ‏الصورة ودمجها هو الحل لتنشيط الحياة السياسية. ‏
المزيد عن: اندماج الاحزاب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 1:10:02 AM