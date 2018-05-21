"الكومي": استغلال خبرات الشباب خطوة هامة لإحياء العملية السياسية
الإثنين 21/مايو/2018 - 12:53 ص
إسلام شعراوي
قال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مُقترح اندماج الأحزاب ذات التوافق الفكري هام للغاية في تلك المرحلة التي تمر بها مصر، مُؤكدًا أن خطوة إعادة هيكلة الحياة السياسية في البلاد لابد من اتخاذها باستغلال الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم المُتطورة والحماسية التي من المُؤكد ستفيد الوطن في المستقبل القريب أو البعيد.
وتابع الكومي: "لابد أن تكون هناك أحزاب للمعارضة وأحزاب مؤيدة وأحزاب ذات التيار الوسط وهذا يخدم مصلحة الوطن في المقام الأول وكذلك يسهل عملية التشريع والرقابة وسن القوانين بالبرلمان"، مُؤكدًا أن وجود هذا الكم الكبير من الأحزاب في مصر والبالغ عددهم 104 حزب غير مقبول في ظل عدم استطاعتهم تقديم قيادات وكوادر تقود البلاد في المستقبل.
كما أكد النائب البرلماني، أنه لن تستقيم الحياة الحزبية فى مصر بهذه الصورة ودمجها هو الحل لتنشيط الحياة السياسية.
وتابع الكومي: "لابد أن تكون هناك أحزاب للمعارضة وأحزاب مؤيدة وأحزاب ذات التيار الوسط وهذا يخدم مصلحة الوطن في المقام الأول وكذلك يسهل عملية التشريع والرقابة وسن القوانين بالبرلمان"، مُؤكدًا أن وجود هذا الكم الكبير من الأحزاب في مصر والبالغ عددهم 104 حزب غير مقبول في ظل عدم استطاعتهم تقديم قيادات وكوادر تقود البلاد في المستقبل.
كما أكد النائب البرلماني، أنه لن تستقيم الحياة الحزبية فى مصر بهذه الصورة ودمجها هو الحل لتنشيط الحياة السياسية.
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