"البيطريين": "نائب وزير الزراعة بتضيع فرص على زمايلنا بعدم تعيينهم"‎

قال الدكتور يوسف مصطفي العبد عضو مجلس نقابة البيطريين، ورئيس لجنة الأدوية والشركات، ان الثروة الحيوانية بمصر تواجه مشاكل كبيرة وكثيرة ولحل المشكلة لابد من الاعتراف بوجودها، وليس إنكارها كما صرحت نائب وزير الزراعة.





وأضاف "العبد"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النقابة تتطالب بالتعيينات للبيطريين لسد العجز الموجود بالدولة، مؤكدا أن نائب وزير الزراعة ترفض التعيينات "بتضيع الفرص علي الزملاء".





وأشار أن هناك 6 أطباء بيطريين مفتشين علي مطاعم وفنادق القاهرة، وذلك غير ممكن نظرا لعدم الرقابة الدقيقة امام جميع الفنادق والمطاعم والمطاعم العائمة، ومحلات اللحوم والأغذية، بالقاهرة الكبري، مشيرا أن محافظة القاهرة فقط تحتاج الألوف من البيطريين لتغطية المحافظة بشكل كامل وجيد.





ودعت نقابة البيطريين لاجتماع طارئ للمجلس، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث اتخاذ موقف أو إجراء مناسب، ضد الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قد يصل إلى الدعوة من خلال مجلس النقابة إلى جمعية عمومية طارئة.



