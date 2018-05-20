مخاوف جديدة من نفايات الحرب العالمية الثالثة يكشفها زلزال ولاية تكساس

قالت صحيفة "ديلي ستار أونلاين"، إنه لطالما كانت هناك مؤامرة حمقاء أن الحكومة الأمريكية تدير نظامًا سريًا للأنفاق تحت الأرض استعدادًا للحرب العالمية الثالثة.





وأضافت الصحيفة، أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، سُمعت أصوات غامضة في كل مكان من ولاية أوهايو إلى مدينة نيويورك.





ووفق الصحيفة، "الآن، ظهرت صور جديدة تظهر الأثر المدمر للحادث الأخير، حيث أوضح تايلر غلوكنر - من قناة يوتيوب SecureTeam10 - كيف أرسل له أحد المتابعين صوراً لطريق يجري فتحه في مدينة كولوني بولاية تكساس."





وقال: "كان هناك واحد آخر من هذه الإهتزازات التي هزت المنازل وكان هذا الانفجار عاليا جدا وكان شديد القوة حتى أن الخرسانة في الطريق تحولت وتصدعت. هذا ليس انفجار خط الغاز أو انفجار الماء".





وأَضاف "غلوكنر"، أن "الرجل الذي أرسل لي هذا قال: لقد تورطت الشرطة لأن هذا كان حادثًا صاخبًا وكبيرًا. وشهدت أيضًا مدينة قريبة زلزالًا بقوة 3.5 درجة وهو أمر غير معتاد جدًا في تكساس".





وذهب "تايلر" ليشرح كم من هذه "الاهتزازات" يتم الشعور بها من الأرض وليس السماء. قائلا: إنها تهز المنازل، إذا شعرت في أي وقت مضى بوجود طفرة صوتية، فإنها غالباً ما تكون غير قوية بما يكفي لكي تهز منازلك. إنه شيء مختلف لرعد أو طفرة صوتية."





تكسير الخرسانة

علّق أكثر من 360 ألف شخص على الفيديو منذ نشره على YouTube أمس.





وعلق أحدهم قائلاً: "ربما بناء أنفاق تحت الأرض ومخابئ".





وكتب آخر: "إن الحكومة تحفر أنظمة الأنفاق تحت الأرض منذ عقود".





"معظم الضوضاء تأتي من ذلك. إنهم يعرفون شيئًا كبيرًا قادمًا، ولهذا السبب يتجهون إلى الخفاء".







