محمد الحايس بعد عودته من رحلة العلاج: "هرجع للخدمة تاني" (فيديو)

قال النقيب محمد الحايس أحد أبطال معركة الواحات، إنه عاد لمصر بعد انتهاء فترة علاجه في الخارج، مشيرًا إلى أن فترة علاجه كانت شاقة وسيعود مرة آخرى لخدمته.



وأضاف "الحايس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: "أجريت 7 جراحات، تكللت بالنجاح وسأبدأ فترة العلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة"، متقدما بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات القوات المسلحة والشرطة.



يشار إلى أن القوات المسلحة بالتنسيق مع قوات قطاعي الأمن الوطني والعمليات الخاصة بوزارة الداخلية، نجحوا في تحرير النقيب محمد الحايس، من الإرهابيين في منطقة الواحات في شهر ديسمبر الماضي، ودكوا الوكر الإرهابي بالكامل.

