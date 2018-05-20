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وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يطالب بحبس نواب الكنيست العرب

الأحد 20/مايو/2018 - 11:25 م
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يطالب بحبس نواب الكنيست العرب
ليبرمان
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وكالات
 
شن "أفيغدور ليبرمان" وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجوم على القائمة العربية المشتركة في الكنيست، وذلك على خلفية مشاركتهم في تظاهرة تضامنية مع غزة، مطالباً بسجنهم. 

وقال ليبرمان، في تغريدة بصفحته على موقع "تويتر": "كل يوم يمر على أيمن عودة (رئيس القائمة)، وشركائه وهم أحرار طلقاء، رغم أنهم يشتمون أفراد الشرطة (..) هذا اعتبره إخفاقاً للأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون". 

وأضاف: "هؤلاء مخربون مكانهم السجن وليس الكنيست، وحان الوقت لأن يدفعوا ثمن أفعالهم". 

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إنها "ستقدم شكوى ضد النائب عودة بتهمة مهاجمة رجال الأمن أمس خلال المسيرة التضامنية (داخل إسرائيل) مع قطاع غزة الجمعة الماضية". 

ومساء الجمعة، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، شارك فيها نواب عرب في الكنيست، واعتقلت 21 فلسطينيا. 

ومنذ الإثنين الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين. 

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الإثنين، ويحيون الذكرى الـ70 لـ"النكبة" الفلسطينية المتزامنة مع قيام إسرائيل. 
المزيد عن: وزير الدفاع الاسرائيلي نواب عرب ليبرمان حبس الكنيست
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