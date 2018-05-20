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سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم الأحد

الأحد 20/مايو/2018 - 11:32 م
سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم الأحد
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأحد، ليسجل في بنوك البركة وكريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للشراء، وهي نفس أسعار الصباح.

كما ظل سعر الدولار في بنك الأهلي ثابتا عند 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.
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