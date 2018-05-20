الفيديو الأول من احتفالية "عوالم خفية" بعيد ميلاد "الزعيم" (فيديو)
الأحد 20/مايو/2018 - 11:29 م
يارا أحمد
حرص فريق عمل مسلسل "عوالم خفية" الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل امام، منذ قليل وكان من أبرز الحضور المخرج رامي امام ومؤلفي العمل ومحمود حجازي.
وتدور أحداث المسلسل بشكل أساسى حول عائلة عادل إمام المكونة من أبنائه بشرى وطارق صبري وحفيديه خالد أنور وسارة نور، حيث يرتبط الزعيم بهم بشكل كبير ويحرص على الجلوس معهما طوال الوقت ويلبى كل طلباتهما، اضافة إلى أحمد وفيق الذى يجسد دور زوج بشرى فى الأحداث، ومع بداية الحلقة العاشرة يحصل الزعيم على مستندات تكشف تفاصيل قضية كبيرة، خلال السنوات الـ 10 الماضية بصفته صحفى روائى كبير مشهور.
مسلسل "عوالم خفية" إخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، هبة مجدى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.