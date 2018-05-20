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نقيب الفلاحين يكشف مميزات وعيوب قانون الزراعة.. ويؤكد: "مصر لن تنهض إلا بالفلاح"

الأحد 20/مايو/2018 - 11:30 م
نقيب الفلاحين يكشف مميزات وعيوب قانون الزراعة.. ويؤكد: مصر لن تنهض إلا بالفلاح
عماد أبوحسين
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أمنية فوزي
 
قال عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن قانون الزراعة الجديد ممتاز، ولكنهم لم يصلوا إلى الهدف منه حتى الآن.

وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن القانون شمل التعويض في حالة السيول والحرائق والنكبات الجوية، ولكن لم يتطرق لـ آفات وأمراض وحمى المواشي، لافتًا إلى أنه لا يوجد سيول أو حرائق أو نكبات جوية في مصر.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون القانون شامل لكل الأضرار، وكل الفلاحين، وكل الأمراض، مؤكدًا أن مصر لن تنهض إلا بالفلاح، ولذلك يجب أن تستثمر الدولة في الفلاح وتنهض به وبشخصيته.

المزيد عن: مصر عماد أبوحسين الفلاحين التوك شو اكسترا نيوز اخبار مصر
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