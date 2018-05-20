إصابة عميد شرطة إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب عميد شرطة باشتباه كسر بالضلوع والساق الأيمن، نتيجة انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.



وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة رقم "145 ج ه ب" بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، بحري قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.



وبالانتقال والفحص، تبين أن السيارة انقلبت بسبب إنفجار أحد الإطارات الأمامية وانحرافها، بعد أختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن أصابة عميد شرطة، "ا-م-ط" 50 عامًا، مقيم بفيصل في الهرم باشتباه كسر بالضلوع والساق الأيمن، وتم نقله إلي مستشفي التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق.