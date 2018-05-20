إغلاق معرض "أهلًا رمضان" بمدينة نصر.. ومباحثات لاسئناف العمل به الأسبوع المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر إنهاء فعاليات معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بعد انخفاض نسبة إقبال المواطنين على المعرض وتراجع حجم مبيعات الشركات العارضة، حيث كان مقرر مد المعرض إلى نهاية الشهر الجارى، دون تحميل العارضين أى أعباء مالية إضافية فى حالة وجود إقبال على الشراء، إلا أنه تم غلق المعرض دون المد حتى نهاية الشهر الجارى.





وأضاف المصدر، أن فروع وشوادر معارض أهلا رمضان بالمحافظات مستمرة حتى نهاية شهر مايو الجارى، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن هناك مباحثات لإعادة فتح معرض أهلا رمضان اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل والاقتصار على مشاركة منتجات شركات القطاع العام وشركات وزارة التموين، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بذلك، لافتا إلى أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتكثيف طرح المنتجات خاصة اللحوم والدواجن فى مختلف المحافظات بأسعار مخفضة، كما قامت وزارة التموين بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار إضافية على المنتجات لمحافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان وطرح منتجات اللحوم الطازجة لهم بسعر 80 جنيه بدلا من 85 جنيه.





وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن مد معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" فى مدينة نصر حتى نهاية الشهر بدلا من 16 مايو، لاستمرار إتاحة السلع الغذائية للمواطنين لفترة كبيرة دون تحميل العارضين أى أعباء مالية إضافية وأن يستمر عمل المعرض، طالما أن هناك إقبال على شراء المنتجات من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن هناك تنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بهدف إتاحة السلع وزيادة المعروض من السلع فى الأسواق، بالإضافة للاتفاق على تقديم عروض وتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة فى معارض سوبر ماركت أهلا رمضان.