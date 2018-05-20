عضو "إسكان البرلمان": قرار تطوير جزيرة الوراق مسؤول عنه القيادات السيادية

قال النائب أمين مسعود، عضو إسكان النواب، إن القانون يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية بتطوير مناطق داخل المناطق السكنية، وهذا الأمر بدأ بتطوير مثلث ماسبيرو بعد تعويض الأهالي إما بمبالع مالية أو وحدات سكنية بصورة عادلة.



