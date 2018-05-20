عضو "إسكان البرلمان": قرار تطوير جزيرة الوراق مسؤول عنه القيادات السيادية
الأحد 20/مايو/2018 - 11:26 م
كساب أحمد
قال النائب أمين مسعود، عضو إسكان النواب، إن القانون يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية بتطوير مناطق داخل المناطق السكنية، وهذا الأمر بدأ بتطوير مثلث ماسبيرو بعد تعويض الأهالي إما بمبالع مالية أو وحدات سكنية بصورة عادلة.
وأضاف عصو إسكان البرلمان، خلال حواره على فضائية "ltc"، مساء الأحد، أن أهالي جزيرة الوراق سيتم تعويضهم بصورة عادلة حال تطوير الجزيرة، وإثبات الملكية بها سيكون من خلال العقود المسجلة أو الحيازة الزراعية أو أي طريقة مماثلة، لافتًا إلى أن قرار تطوير جزيرة الوراق مسؤول عنه القيادات السيادية.
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