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مرتضى منصور لـ رامز جلال: "لو استضافتني مش هرجعك مصر"

الأحد 20/مايو/2018 - 11:19 م
مرتضى منصور لـ رامز جلال: لو استضافتني مش هرجعك مصر
مرتضى منصور
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داليا الحسين
 
شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على مسلسلات رمضان، واصفا ما يحدث في الشهر الكريم بأنه مهزلة ولا علاقة له برمضان، مضيفا: "بقول للمنتجين والممثلين والمؤلفين اتقوا ربنا في بلادكم ودينكم".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك برامج في رمضان سخيفة جدا مثل برنامج "رامز تحت الصفر" والضيوف يعلمون أنه مقلب، متابعا: "ضيوف رامز يتقاضون من 3 إلى 4 آلاف دولار عشان يتمسح بكرامتهم الأرض.. وبقول لكل فنان أو لاعب كرة بقولك أنا عارف أنك عارف أنه رامز بس عشان الدولارات تهين نفسك".

وشدد رئيس نادي الزمالك على أن رامز لن يجرؤ عن استضافته في برامجه، متابعًا: "رامز عارف لو عمل معايا كده مش هيرجع مصر".
المزيد عن: مصر مرتضى منصور صدي البلد رامز جلال رامز تحت الصفر برنامج التوك شو أحمد موسى
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