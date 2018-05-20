ميسي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي بعد منافسة شرسة مع محمد صلاح

توج الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف على مستوي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري.





وحصل ميسي على الجائزة، بعد نهاية مباراة فريقه مساء اليوم أمام ريال سوسيداد في ملعب الكامب نو، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ميسي حصل على الجائزة بعدما سجل 34 هدفاً في 35 مباراة شارك فيها مع برشلونة.





واشارت الصحيفة إلي أن محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول لم يتمكن من الوصول لنفس عدد أهداف ليونيل ميسي بالرغم من حصول صلاح على جائزة هداف البريميرليج.





ونشرت الصحيفة أرقام اللاعبين الأكثر تسجيلاً في أوروبا هذا الموسم وجاءت كالتالي:





1- ليو ميسي (34 هدف ، 68 نقطة)

2. محمد صلاح (32 هدف ، 64 نقطة).

3- هاري كين (30 هدف ، 60 نقطة).

4- روبرت ليفاندوفسكي (29 هدف، 58 نقطة).

5- إيموبيلي (29 هدف، 58 نقطة).