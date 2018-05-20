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محمد عساف يطرح دعاء "كل القلوب إلى الحبيب تميل"

الأحد 20/مايو/2018 - 11:08 م
محمد عساف يطرح دعاء كل القلوب إلى الحبيب تميل
محمد عساف
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شيماء أحمد
 
طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف، دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان المبارك بعنوان "كل القلوب إلى الحبيب تميل"، وقام بنشره عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر حفلات عساف ضمن مبادرة "صناع الأمل"، في مدينة دبي بمشاركة المطرب أحمد جمال.

الجدير بالذكر أن محمد عساف يقضي الشهر الفضيل في شقته بمدينة رام الله، مثلما يفعل كل عام، حيث يحاول البعد عن أجواء العمل.
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