‏"الهضيبي": اجتماع "الوفد" مع رؤساء الأحزاب لمناقشة تفعيل المادة ‏الخامسة من الدستور ‏

قال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي بحزب "الوفد"، إن الحزب وجه دعوات للأحزاب السياسية في مصر للمشاركة في عقد اجتماع ينظمه الحزب الثلاثاء المقبل بمقر "الوفد" الرئيسي بالدقي بين القوي السياسية لمناقشة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون هناك لجنة تنسيقية بين الحكومة والأحزاب لبلورة كافه الرؤى وسرد مطالب الأحزاب.





وأضاف الهضيبي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن فعاليات الاجتماع تشمل فتح حوار حول إعداد وثيقة وطنية وحزبية مُتكاملة تلتف حولها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة لتفعيل المادة الخامسة من الدستور والتي نصت: "أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور"، مُؤكدًا أن الاجتماع يسعى أيضًا لإقامة حياة ديمقراطية سليمة تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.



