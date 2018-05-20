"تحديث الصناعة" يسلم شهادات الأيزو لمصانع التمور في سيوة

قام برنامج المشروعات القومية الصغيرة بمركز تحديث الصناعة، بزيارة ميدانية لواحة سيوة حيث تم تسليم شهادة الأيزو 22000 لعدد خمس مصانع للتمور تحت مظلة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة.





وتم زياره 6 مصانع أخرى للبدء فى إعدادها للحصول على نفس الشهادة وتشمل ثلاث مصانع لتصنيع وتعبئة التمور، ومصنع لدبس البلح، ومصنع لزيتون المائدة ومصنع للمياة المعدنية، ويقوم البرنامج حاليًا بدراسة منح أحد المعامل التابعة لجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة شهادة الأيزو 17025 ليقوم بخدمة جميع مصانع الصناعات الغذائية بسيوة والتابعة للجمعية.





ويطمح البرنامج، أن تحصل جميع مصانع الصناعات الغذائية بسيوة علي شهادة الأيزو 22000 بحيث تكون سيوة مثالا يُحتذى به من ناحية توافق منتجاتها مع معايير سلامة الغذاء الدولية وبما يتوافق مع خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة صادرات مصر من التمور ومشتقاتها.