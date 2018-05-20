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نشأت الديهي يكشف عن أول اغتيال سياسي على يد جماعة الإخوان

الأحد 20/مايو/2018 - 11:06 م
نشأت الديهي يكشف عن أول اغتيال سياسي على يد جماعة الإخوان
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، تقدم للترشح بانتخابات مجلس النواب، ولكنه فشل ولم ينجح بها، مشيرًا إلى أن فشل البنا في الانتخابات كان بمثابة إهانة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أن القيادي الإخوان عبدالرحمن السندي قرر بعد فشل البنا في الانتخابات، أن يكلف أحد أعضاء الجماعة باغتيال أحمد ماهر باشا وزير الداخلية، لأنه كان يرى أن ماهر باشا تسبب في تزوير الانتخابات في الإسماعيلية.

وأوضح أن اغتيال ماهر باشا كان يعتبر أول اغتيال سياسي على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية.
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