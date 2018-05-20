"الديهي" يكشف طرق تجنيد الشباب بجماعة الإخوان

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن طريقة تجنيد واختيار عناصر الإرهابي لجماعة الإخوان، موضحًا أنه الشاب الذي يريد الانضمام للجماعة يخضع لسبع جلسات بواسطة المكون للجماعة، لكي يقوم المكون بعملية غسيل كاملة للشاب، حتى يصبح كل ولائة لجماعة الإخوان.





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أن بعد خضوع الشاب للجلسات، يتم تكليفة بقيام مهمة خطيرة وانتحارية، حتى يثبت أنه صادق ويريد الانضمام لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه يتم مراقبة الشباب عند قيامهم بإحدى العمليات، للتأكد من تنفيذ المهمة.



