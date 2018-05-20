ميلان يحدد سعر سوسو من أجل عودته للريدز

حدد مجلس إدارة نادي ميلان الإيطالي، سعر لاعبه خوسيه خواكين سوسو لاعب الفريق، من أجل عودته لنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت تقارير صحفية حسب صن الإنجليزية، ان يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي ابلغ إدارة النادي عن رغبته في التعاقد مع صانع الألعاب الإسباني، في حالة رحيل محمد صلاح او فشل التعاقد مع نبيل فقير لاعب نادي ليون الفرنسي.



