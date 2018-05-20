أرقام المونديال (55)| اللاعبين الأكثر ظهورًا بـ"شارة القيادة" في كأس العالم

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930 في أوروجواي.





- اللاعبين الأكثر ظهورًا بـ "شارة القيادة" في مباريات كأس العالم:



