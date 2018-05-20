أرقام المونديال (55)| اللاعبين الأكثر ظهورًا بـ"شارة القيادة" في كأس العالم
"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930 في أوروجواي.
- اللاعبين الأكثر ظهورًا بـ "شارة القيادة" في مباريات كأس العالم:
1- دييجو مارادونا (الأرجنتين) .. 16 مباراة (7 مباريات 1986 – 7 مباريات 1990 – مباراتين 1994)
2- رافائيل ماركيز (المكسيك) .. 14 مباراة (4 مباريات 2002 – 4 مباريات 2006 – مباراتين 2010 – 4 مباريات 2014)
3- دينو زوف (إيطاليا) .. 14 مباراة (7 مباريات 1978 – 7 مباريات 1982)
4- كازيميرز دينا (بولندا) .. 13 مباراة (7 مباريات 1974 – 6 مباريات 1978)
5- فيليب لام (ألمانيا) .. 13 مباراة (6 مباريات 2010 – 7 مباريات 2014)
6- باولو مالديني (إيطاليا) .. 13 مباراة (4 مباريات 1994 – 5 مباريات 1998 – 4 مباريات 2002)
7- لوثر ماتيوس (ألمانيا) .. 12 مباراة (7 مباريات 1990 – 5 مباريات 1994)
8- لاديسلاف نوفاك (التشيك) .. 12 مباراة (مباراتين 1954 – 4 مباريات 1958 – 6 مباريات 1962)
9- دانيل باساريلا (الأرجنتين) .. 12 مباراة (7 مباريات 1978 – 5 مباريات 1982)
10- أوفه زيلر (ألمانيا) .. 12 مباراة (6 مباريات 1966 – 6 مباريات 1970)
11- كافو (البرازيل) .. 11 مباراة (7 مباريات 2002 – 4 مباريات 2006)
12- إيكر كاسياس (أسبانيا) .. 11 مباراة (مباراتين 2006 – 7 مباريات 2010 – مباراتين 2014)
13- دونجا (البرازيل) .. 11 مباراة (4 مباريات 1994 – 7 مباريات 1998)
14- ميشيل بلاتيني (فرنسا) .. 11 مباراة (5 مباريات 1982 – 6 مباريات 1986)