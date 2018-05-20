ميلان يسحق فيورنتينا.. وكروتوني يهبط في ختام الدوري الإيطالي

هبط فريق كروتوني رسميا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه نابولي 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ميلان على فيورنتينا 5-1، وكييفو فيرونا على بينفينتو 1-صفر، وسبال على سامبدوريا 3-1، وأودينيزي على بولونيا 1-صفر، وكالياري على أتالانتا 1-صفر.

وسجل هدفي نابولي أركاديوز ميليك في الدقيقة 23 وخوسيه كاييخون في الدقيقة 32، فيما سجل هدف كروتوني ماركو تومينيو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 91 نقطة لينهي الموسم في المركز الثاني، وتوقف رصيد كروتوني عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي المباراة الثالثة، ضمن ميلان المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بتغلبه على فيورنتينا 5-1 وتقدم فيورنتينا بهدف سجله جيوفاني سيميوني في الدقيقة 20 قبل أن يسجل ميلان خمسة أهداف عن طريق هاكن كالهانجولو في الدقيقة 23 وباتريك كوتروني (هدفين) في الدقيقتين 41 و59 ونيكولا كالينيتش في الدقيقة 49 وجياكومو بونافينتورا في الدقيقة 76.

ورفع ميلان رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فيورنتينا عند 57 نقطة في المركز الثامن.





وفي المباراة الرابعة، فاز كييفو فيرونا على بينفينتو بهدف نظيف سجله روبيرتو إنجليسي في الدقيقة 49، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد بينفينتو عند 21 نقطة في المركز الأخير.



وفي المباراة الخامسة، فاز سبال ضيفه سامبدوريا بنتيجة 3-1، حيث سجل أهداف سبال ميركو أنتينوكسي (هدفين) الأول في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 52 وألبيرتو جراسي في الدقيقة 49، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسامبدوريا داويد كوفناسكي في الدقيقة 66، وأكمل سامبدوريا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد جيانلوكا كابراري.



ورفع سبال رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 54 نقطة في المركز العاشر.





