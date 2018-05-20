ركلات الترجيح تمنح هولندا لقب أوروبا للناشئين على حساب إيطاليا

توج منتخب هولندا، بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للناشئين دون 17 عاما، بعدما تغلب اليوم الأحد، في المباراة النهائية على إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة (1-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2).

وعلى ملعب (نيويورك ستاديوم) بمدينة روثيرهام الإنجليزية، انتهى الشوط الأول بشباك نظيفة للمنتخبين، قبل أن يفتتح جوريين مادورو، التسجيل لهولندا بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

ثم ردت إيطاليا بهدفين متتاليين في غضون دقيقتين (61 و63) عبر صامويلي ريسي وأليسو ريكاردي على الترتيب.

ثم أدرك بريان بروبي التعادل للمنتخب الهولندي قبل 16 دقيقة من النهاية، ليظل التعادل قائما حتى نهاية اللقاء ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وخلال ركلات الترجيح، ابتسم الحظ للاعبي المنتخب البرتقالي بنتيجة (1-4).

وبهذا تعود هولندا لرفع لقب البطولة بعد غياب 6 سنوات لترفع رصيدها من الألقاب لثلاثة (2011 و2012 و2018) تعادل بها ألقاب روسيا وألمانيا.

بينما تجمد رصيد إيطاليا عند لقب وحيد توجت به في عام 1982 في النهائي السادس لها.

يذكر أن إسبانيا تتربع على عرش المنتخبات المتوجة بلقب البطولة برصيد 9 ألقاب آخرها العام الماضي.