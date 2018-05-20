مفتي الجمهورية يُفند بالدليل ما يتردد عن انتشار الإسلام بحد السيف (فيديو)



وتابع علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الناس"، مساء الأحد، أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، مستدللًا بقصة دخول الصحابي عمرو بن العاص، مصر وكيف خلص المسيحيين من تشدد الرومان وأعاد قادة النصارى لأماكنهم.



وأوضح المفتي، أنه لو كان هناك إجبار لمسيحيي مصر للدخول للإسلام أنذاك فكان على الأقل سيسلم نسبة 50% منهم، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أنه ظل ما يقرب من 100 سنة تعداد المصريين المسلمين لا يتجاوز الـ 2.5% من تعداد مصر.



نفى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ما تردد حول انتشار الدين الإسلامي بحد السيف، مشيرًا إلى أن الروايات التي وردت في سياق الحروب لا يمكن أن تنتهي بتصديق ذلك.