ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفتي الجمهورية يُفند بالدليل ما يتردد عن انتشار الإسلام بحد السيف (فيديو)

الأحد 20/مايو/2018 - 10:10 م
مفتي الجمهورية يُفند بالدليل ما يتردد عن انتشار الإسلام بحد السيف (فيديو)
شوقي علام
طباعة
جهاد جمال
 
نفى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ما تردد حول انتشار الدين الإسلامي بحد السيف، مشيرًا إلى أن الروايات التي وردت في سياق الحروب لا يمكن أن تنتهي بتصديق ذلك. 

وتابع علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الناس"، مساء الأحد، أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، مستدللًا بقصة دخول الصحابي عمرو بن العاص، مصر وكيف خلص المسيحيين من تشدد الرومان وأعاد قادة النصارى لأماكنهم. 

وأوضح المفتي، أنه لو كان هناك إجبار لمسيحيي مصر للدخول للإسلام أنذاك فكان على الأقل سيسلم نسبة 50% منهم، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أنه ظل ما يقرب من 100 سنة تعداد المصريين المسلمين لا يتجاوز الـ 2.5% من تعداد مصر.
المزيد عن: مصر مسيحيين فضائية شوقي علام الناس المفتي الإسلام اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
5
x
18:00
1
فيورنتينا
نابولي
2
x
18:00
1
كروتوني
لاتسيو
1
x
20:45
1
انتر ميلان
ساسولو
0
x
20:45
0
روما
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
12:00
0
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
2
x
18:30
2
إيبار
برشلونة
0
x
20:45
0
ريال سوسييداد
بطولة أوروبا تحت 17 سنة (النهائي)
إيطاليا
-
x
19:15
-
هولندا
البطولة العربية للأندية
الفيصلي - السعودية
0
x
20:30
0
النجمة - لبنان
الوئام - موريتانيا
-
x
22:50
-
النادي الإفريقي - تونس
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
0
x
22:00
0
المصري البورسعيدي
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأردن - أساسي
0
x
22:00
0
قبرص - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/20/2018 10:10:01 PM