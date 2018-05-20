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تدخل عنيف على قدم ديمبيلي خلال لقاء برشلونة وسوسيداد

الأحد 20/مايو/2018 - 10:06 م
تدخل عنيف على قدم ديمبيلي خلال لقاء برشلونة وسوسيداد
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الفجر الرياضي
 

تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني لتدخل عنيف خلال لقاء ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري.


ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن لاعب سوسيداد راؤول نافاس، تعمد التدخل العنيف على قدم عثمان ديمبلي خلال المباراة التي جمعت بينهم بالكامب نو.


واشارت الصحيفة إلي أن الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو، لم يمنح اللاعب نافاس البطاقة الحمراء نتيجة تعمده إيذاء عثمان ديمبيلي في صورة واضحة.


سقوط ديمبيلي على أرضية ملعب الكامب نو، آثارت ذعر الجماهير، خاصة مع اقتراب مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم.


وأكدت الصحيفة على أن الفريق الطبي لبرشلونة نجح في إسعاف اللاعب ليعود مرة أخري للمشاركة مع الفريق.


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