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بيان عاجل من الجمارك السعودية بشأن حريق منفذ البطحاء على حدود الإمارات

الأحد 20/مايو/2018 - 10:05 م
بيان عاجل من الجمارك السعودية بشأن حريق منفذ البطحاء على حدود الإمارات
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الفجر السعودي
 
أكدت الجمارك، السيطرة على الحريق الذى نشب، ظهر اليوم، فى أحد المستودعات بجمرك البطحاء، مشيرة إلى أنه تم إخلاء الساحات الجمركية من الشاحنات والمركبات وتم حصار الحريق في المنطقة التي اندلع فيها، والتي تحتوي على محجوزات متنوعة من دهانات وزيوت وملابس وبطاريات ورولات مناديل ورقية ومحركات وشاحنات وسيارات مصادرة.

وأوضحت الجمارك، أن فرق الدفاع المدني، في كل من البطحاء وسلوى وثلاثة فرق من الأحساء وفرقة إطفاء من مهبط حرس الحدود في المنفذ، باشرت الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، دون أن يمتد إلى خارج منطقة الحق. وفق صحيفة "اليوم"

وأكدت الجمارك أن الحريق لم يؤثر على الحركة التجارية في كافة أقسام الجمرك بما في ذلك قسم الصادرات، وتم احترازيًا ولبضع ساعات إيقاف حركة الوارد والترانزيت، كما أنه لم يؤثر على حركتي القدوم والمغادرة في قسم الركاب حيث تسير الأمور بشكلها الطبيعي والمعتاد، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

بيان عاجل من الجمارك السعودية بشأن حريق منفذ البطحاء على حدود الإمارات
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