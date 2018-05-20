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فنانة فرنسية: "هنزل أصحي الناس مع المسحراتي"

الأحد 20/مايو/2018 - 10:03 م
فنانة فرنسية: هنزل أصحي الناس مع المسحراتي
فنانة فرنسية
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الفجر الفني
 

أشادت الفنانة الفرنسية ريم صاولي، بالشوارع المصرية بما تحتويه من زينة وفوانيس رمضان.

 

وقالت الفرنسية، إنها علي استعداد تذهب إلي الإحياء الشعبية لإيقاظ الناس مع المسحراتي، مشيرة إلي أنها مسلمة وهذا العمل فيه ثوابا عظيم، وأكدت أنها تعرف كثير عن عمل المسحراتي قبل زيارتها لمصر.

 

يذكر أن الفرنسية ريم في زيارة لمصر حاليا لوضع اللمسات الأخيرة للدور الذي ستلعب فيه دور البطولة بفيلم "هش يا ديك".

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