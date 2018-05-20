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بعد 22 عاما.. محمد رياض يساند طليق شقيقته ياسر جلال في "لن أعيش في جلباب أبي" (صورة)

الأحد 20/مايو/2018 - 10:01 م
بعد 22 عاما.. محمد رياض يساند طليق شقيقته ياسر جلال في لن أعيش في جلباب أبي (صورة)
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يارا أحمد
 
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا كوميكس لتحية الفنان محمد رياض، والذي كان يجسد شخصية عبد الوهاب في مسلسل "لن اعيش في جلباب أبي" منذ ٢٢عاما وأيضا ياسر جلال طليق شقيقته في العمل كيث اجتمعوا بعد ٢٢عاما في مسلسل "رحيم" وذلك أعاد ذهن الجمهور لمسلسل "لن اعيش في جلباب ابي".

المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".

ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.
بعد 22 عاما.. محمد رياض يساند طليق شقيقته ياسر جلال في "لن أعيش في جلباب أبي" (صورة)
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