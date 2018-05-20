"الاستثمار": 43 % من إجمالي محفظة التعاون الدولي مخصصة لـ "الصعيد"

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي استحواذ محافظات الوجه القبلي على نحو 43% من إجمالي محفظة التعاون الدولي المقدرة بأكثر من 26.7 مليار دولار منذ يناير قبل الماضي.





وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن محافظات الوجه القبلي شملت 9 محافظات من بينها: "أسيوط، أسوان، بني سويف، الفيوم، الجيزة، الأقصر، المنيا، قنا، سوهاج".





وأضاف التقرير، أن محافظات الحضر احتلت المرتبة الثانية في ترتيب محفظة التعاون الدولي الممولة من شركاء التنمية بنسبة 27% وشملت محافظات: "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس".





وسجلت محافظات الوجه البحري المرتبة الثالثة في ترتيب المحفظة لتبلغ حصتها بنحو 21% وتحديدا في محافظات: "البحيرة، الدقهلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية، الشرقية"، بجانب 9% من إجمالي المحفظة موجهة للمحافظات الحدودية من بينها: "مرسى مطروح، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر".