"صاولي": زرت السيدة زينب فانبهرت من استقبال شهر رمضان

قالت الفنانة الفرنسية ريم صاولي، التي تزور مصر حاليا، إنها وصلت مصر بعد أن عرض عليها عدد من السيناريوهات، وعقب الانتهاء من قراءة السيناريو المناسب لها، قررت زيارة مصر لإبرام عقد فلمها الجديد "هش ياديك" والتي تلعب فيه دور البطولة.

وأكدت "ريم" أنها تعيش هذه الأيام حالة من السعادة والفرحة الكبيرة لأن تواجها في مصر صادف استقبال شهر رمضان المعظم، مؤكدة أنها زارت حي السيدة زينب، وبعض الأحياء الأخرى، فاخذها الانبهار من أجواء الشهر الكريم.

وأضافت "ريم" أن تلك الأجواء لم تراها في السابق داخل أي بلد من بلدان العالم التي زارتها سابقا.

يذكر أن ريم الفرنسية، قدمت أعمال عن مصر خصت فيها دعم السياحة المصرية ونالت عن أعمالها عدة جوائز.