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الإمارات وباكستان يبحثان التنسيق المشترك في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية ‏

الأحد 20/مايو/2018 - 09:54 م
الإمارات وباكستان يبحثان التنسيق المشترك في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية ‏
أرشيفية
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وكالات
 

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اليوم الأحد، مع الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين تناولا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية، كما بحثا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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