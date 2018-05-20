"الإبراشي" عن إعلان عمرو خالد: الإسلام أكبر من أن يُختزل في فرخة

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إعلان الداعية عمرو خالد للدجاج، قائلًا: "أثار ضجة كبيرة، كله إلا استخدام الدين، عنينا من ذلك طيلة السنوات الماضية".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن بعض الجماعات الإرهابية كانت ترفع شعار الإسلام هو الحل، وكان هدفها ليس الإسلام، ولكن الوصول إلى السلطة، معقبًا:" الإسلام أكبر من أن يختزل في الدعاية لفرخة أو لأي حاجة تانية".





وتابع: "لو لم يشعر الداعية عمرو خالد بخطورة ما قام به، ما كانش اعتذر على الإعلان بتاع فراخ تأخذك إلى الجنة، وبنشكره على ده خلاص".



