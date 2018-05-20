أسعار المكسرات وياميش رمضان اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة البحيرة

رصدت بوابة "الفجر" بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، أسعار المكسرات وياميش رمضان، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا، وسجل سعر كيلو البندق النيء 200 جنيهًا ، كيلو البندق المحمص 240 جنية، سعر كيلو اللوز النيء 240 جنيهًا ، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا ، سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا ، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا ، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيهًا ، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا .



كما وصل سعر كيلو السوداني الحلواني 48 جنيهًا، سعر كيلو السوداني المملح 48 جنيهًا ، البلح يتراوح ما بين 12 إلى 32 جنيهًا ، قمر الدين يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنيهًا ، المشمشية تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنية، القراصيا تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيهًا ، الفسدق يسجل 260 جنيهًا ، الكاجو يسجل 320 جنيهًا ، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيهًا ، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيهًا .



ووصل سعر كيلو البلح نصف الجاف 20 جنيهًا ، البلح الجاف بـ12 جنيهًا للكيلو، البلح الشعبي بـ7 جنيهات، قمر الدين السوري بـ 22 جنيها، زبيب مستورد إيراني بسعر 97 جنيهًا للكيلو، الزبيب المحلى بـ52 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ 86 جنيهًا ، الفسدق 260 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ320 جنيهًا ، جوز الهند الخشن بـ59 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ63 جنيهًا ، التين الجاف بـ32 جنيهًا، القراصيا المستوردة بسعر 87 جنيها للكيلو.

