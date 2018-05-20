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أسعار فانوس "محمد صلاح" بالأسواق اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة البحيرة

الأحد 20/مايو/2018 - 09:57 م
أسعار فانوس محمد صلاح بالأسواق اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة البحيرة
فانوس محمد صلاح
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إسلام أمين
 
قال عدد من التجار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إن فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتراوح سعره ما بين 110 و115 جنيها في سوق الجملة، وفي القطاعي بسعر يصل إلى 150 و160 جنيها.

وكان قد تداول عدد من مستخدمي رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لفانوس محمد صلاح، في الأسواق المصرية في رمضان 2018، منها الخشب بـ 50 جنية والمستورد 125 جنية.
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