أنواع وأسعار البلح اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة البحيرة
الأحد 20/مايو/2018 - 09:57 م
إسلام أمين
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، استقرارا في أسعار البلح والتمر الرطب، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيهًا، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيهًا.
وصل سعر البلح السيوي 20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر 24 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنيهًا، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيهًا، البلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الغزالي 22 جنيهًا، البلح السلطاني الخام 20 جنيهًا، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنيهًا.
وصل سعر البلح السيوي 20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر 24 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنيهًا، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيهًا، البلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الغزالي 22 جنيهًا، البلح السلطاني الخام 20 جنيهًا، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنيهًا.
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، استقرارا في أسعار البلح والتمر الرطب، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيها، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيها.
وصل سعر البلح السيوي 20 جنيها، والتوليدو تمر فاخر 24 جنيها، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنيها، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيها، البلح الصعيدي 18 جنيها، البلح الغزالي 22 جنيها، البلح السلطاني الخام 20 جنيها، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنيها.
وصل سعر البلح السيوي 20 جنيها، والتوليدو تمر فاخر 24 جنيها، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنيها، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيها، البلح الصعيدي 18 جنيها، البلح الغزالي 22 جنيها، البلح السلطاني الخام 20 جنيها، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنيها.
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