أحمد عمادالدين يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن اجتماعات وزراء الصحة العرب في جنيف هامة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دواء؛ مسئولة عن التسجيل العربي للدواء، حتى يتم تصديره، وتداوله في الدول العربية.



وأضاف "عماد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن مجلس وزراء الصحة العرب سيكون لهم دورًا في إعداد مؤتمر لتدريب الطلاب والأطباء، ومصر ستكون أول دولة تنظم دورة تدريبية تحت غطاء مجلس وزراء الصحة العرب تحت عنوان "تدريب على جراحات العظام".



وأشار إلى أنهم تطرقوا إلى مسألة مقاومة التبغ والتدخين بشكل تشريعي؛ لإلزام الدول العربية، موضحًا أنه سيتم طرح هذه المسألة في اجتماع جامعة الدول العربية المقبل.

