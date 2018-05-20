15 طريقة صحية تساعد على خفض الكوليسترول في رمضان.. تعرفي عليها

افضل طرق تخفيض الكوليسترول في رمضان هي الطرق الطبيعية والصحية و التي تعتمد على تغير النظام الغذائي و التركيز على الأطعمة التي تساعد على تخفيض الكوليسترول وكذلك تغير بعض العادات اليومية التي تسببه.





افضل طرق تخفيض الكوليسترول في رمضان:





1- ممارسة الرياضة هي أفضل طرق خفض الكوليسترول.





2- شرب الماء مهم للمساعدة في إزالة ترسبات الدهون.





3- التوقف عن التدخين والبعد عن المدخنين.





4- التقليل من مشروبات الكافيين.





5- الإمتناع عن تناول الأطعمة ذات الدهون المهدرجة.





6- التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية.





7- تناول اللحوم الغير دهنية وأهمها الأسماك.





8- تناول الشوفان فهو يعزز خفض الكوليسترول.





9- زيت الزيتون يقاوم تراكم الدهون.





10- المكسرات غنية بالأحماض الأمينية التي تساعد على خفض الكوليسترول.





11- من المهم تناول الفواكه يوميا كونها غنية بمضادات الأكسدة.





12- القرفة من أنواع البهارات التي تعمل على خفض الكوليسترول.





13- تقليل الوزن الزائد وتفادي السمنة.





14- السيطرة على الأمراض التي تسبب ارتفاع في الكوليسترول مثل السكري وضغط الدم.





15- تفادي إرتفاع ضغط الدم أو السيطرة عليه.



