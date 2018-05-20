15 طريقة صحية تساعد على خفض الكوليسترول في رمضان.. تعرفي عليها
الأحد 20/مايو/2018 - 09:52 م
افضل طرق تخفيض الكوليسترول في رمضان هي الطرق الطبيعية والصحية و التي تعتمد على تغير النظام الغذائي و التركيز على الأطعمة التي تساعد على تخفيض الكوليسترول وكذلك تغير بعض العادات اليومية التي تسببه.
افضل طرق تخفيض الكوليسترول في رمضان:
1- ممارسة الرياضة هي أفضل طرق خفض الكوليسترول.
2- شرب الماء مهم للمساعدة في إزالة ترسبات الدهون.
3- التوقف عن التدخين والبعد عن المدخنين.
4- التقليل من مشروبات الكافيين.
5- الإمتناع عن تناول الأطعمة ذات الدهون المهدرجة.
6- التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية.
7- تناول اللحوم الغير دهنية وأهمها الأسماك.
8- تناول الشوفان فهو يعزز خفض الكوليسترول.
9- زيت الزيتون يقاوم تراكم الدهون.
10- المكسرات غنية بالأحماض الأمينية التي تساعد على خفض الكوليسترول.
11- من المهم تناول الفواكه يوميا كونها غنية بمضادات الأكسدة.
12- القرفة من أنواع البهارات التي تعمل على خفض الكوليسترول.
13- تقليل الوزن الزائد وتفادي السمنة.
14- السيطرة على الأمراض التي تسبب ارتفاع في الكوليسترول مثل السكري وضغط الدم.
15- تفادي إرتفاع ضغط الدم أو السيطرة عليه.
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