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15 طريقة صحية تساعد على خفض الكوليسترول في رمضان.. تعرفي عليها

الأحد 20/مايو/2018 - 09:52 م
15 طريقة صحية تساعد على خفض الكوليسترول في رمضان.. تعرفي عليها
15 طريقة صحية تساعد على خفض الكوليسترول
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افضل طرق تخفيض الكوليسترول في رمضان هي الطرق الطبيعية والصحية و التي تعتمد على تغير النظام الغذائي و التركيز على الأطعمة التي تساعد على تخفيض الكوليسترول وكذلك تغير بعض العادات اليومية التي تسببه.

افضل طرق تخفيض الكوليسترول في رمضان:

1- ممارسة الرياضة هي أفضل طرق خفض الكوليسترول.

2- شرب الماء مهم للمساعدة في إزالة ترسبات الدهون.

3- التوقف عن التدخين والبعد عن المدخنين.

4- التقليل من مشروبات الكافيين.

5- الإمتناع عن تناول الأطعمة ذات الدهون المهدرجة.

6- التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية.

7- تناول اللحوم الغير دهنية وأهمها الأسماك.

8- تناول الشوفان فهو يعزز خفض الكوليسترول.

9- زيت الزيتون يقاوم تراكم الدهون.

10- المكسرات غنية بالأحماض الأمينية التي تساعد على خفض الكوليسترول.

11- من المهم تناول الفواكه يوميا كونها غنية بمضادات الأكسدة.

12- القرفة من أنواع البهارات التي تعمل على خفض الكوليسترول.

13- تقليل الوزن الزائد وتفادي السمنة.

14- السيطرة على الأمراض التي تسبب ارتفاع في الكوليسترول مثل السكري وضغط الدم.

15- تفادي إرتفاع ضغط الدم أو السيطرة عليه.

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