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أسعار البلح اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة البحيرة

الأحد 20/مايو/2018 - 09:55 م
أسعار البلح اليوم الأحد 20-5-2018 بمحافظة البحيرة
أسعار البلح
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إسلام أمين
 
شهدت أسعار البلح اليوم الأحد، بمحافظة البحيرة، استقرارًا في التعاملات، حيث سجل البلح الإبريمي ما بين 8 – 17 جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 - 9 جنيهات للكيلو.

فيما سجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 – 18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 7 - 12 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 7 - 17 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 12 – 22 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 15 – 20 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 6 – 14 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 9 – 17 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 8 – 18 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 9 – 17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 7 – 12 جنيهًا للكيلو.
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