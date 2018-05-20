"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدا الاثنين 21-5-2018 في محافظة البحيرة
الأحد 20/مايو/2018 - 09:54 م
إسلام أمين
تشهد محافظة البحيرة، غدا الاثنين، ارتفاعا في درجة الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.
حيث تصل درجة الحرارة لـ 36 للعظمى و20 للصغرى، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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