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تعرف علي حالة الطقس اليوم الأحد 20-5-2018 في محافظة البحيرة

الأحد 20/مايو/2018 - 09:52 م
تعرف علي حالة الطقس اليوم الأحد 20-5-2018 في محافظة البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، ارتفاعا في درجة الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

حيث تصل درجة الحرارة لـ 34 للعظمى و22 للصغرى، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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